Убыток группы «ВЭБ.РФ» в 2019 году по МСФО сократился в три раза, до 52,8 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был равен 175,8 млрд рублей, говорится в отчете госкорпорации.

Активы группы на 31 декабря 2019 года составили 3,177 трлн рублей. По сравнению с началом года уменьшение объема активов достигло 184,5 млрд рублей (- 5,5%).



Чистый операционный доход за отчетный период составил 58,2 млрд рублей по сравнению с чистым операционным убытком в 11,0 млрд за 2018 год. В структуре чистого операционного дохода чистый процентный доход достиг 25,7 млрд рублей, чистый комиссионный доход – 8,2 млрд, непроцентный доход – 24,3 млрд.



Объем выданных «ВЭБ.РФ» за прошлый год кредитов составил 84,5 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта.



Капитал группы за 2019 год вырос на 143,5 млрд рублей (+50,5%) и на 31 декабря 2019-го составил 427,6 млрд.