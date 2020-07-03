Правительство РФ спустя два года вернулось к обсуждению вопроса о выкупе пакета акций ВТБ с баланса банка «Открытие», в прошлом частного, а ныне находящегося под контролем Центробанка. И если раньше озвучивался вариант выкупа с участием ВЭБа, то сейчас пакет акций стоимостью свыше 60 млрд рублей может быть приобретен напрямую правительством на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как рассказал «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на прошлой неделе поручил Минфину и ЦБ проработать вопрос о возможности выкупа акций ВТБ, находящихся на балансе структур «Открытия». По словам собеседника агентства, Минфин в качестве одного из вариантов рассматривает выкуп акций ВТБ на средства ФНБ с последующей продажей в рынок.

В условиях волатильности сделка может пройти не в ближайшее время, а на горизонте одного-двух лет. При этом до ее момента правительство хочет ввести в набсовет ВТБ по квоте «Открытия» двух независимых директоров.