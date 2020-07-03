Райффайзенбанк обновил программу по работе со стартапами, говорится в релизе финучреждения.

«Объединенной командой банка и стартапа в процессе «пилота» проверяются технологические и бизнес-гипотезы. Так, к примеру, в одном из «пилотов» в 2019 году проверялась идея подачи заявки на потребительский кредит через чат-бот в мессенджерах. «Пилот» провели за три месяца, критерии успеха были достигнуты, и сейчас сотрудничество со стартапом Botmother масштабируется», — отмечается в сообщении.

На сайте startup-raiffeisen.ru есть подробная информация о программе, ее этапах, требования к предлагаемому решению и возможность предложить свое решение банку, заполнив анкету. С помощью Telegram-бота @Rstartup_bot можно заполнить анкету для подачи заявки, что и на сайте, и также быстро попасть в рабочую воронку программы по работе со стартапами.