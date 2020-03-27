Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Андрей Пучков стал председателем совета директоров банка «Возрождение».

Решение было принято на заседании 23 марта. «Избрать члена совета директоров банка «Возрождение» (ПАО)» Пучкова Андрея Сергеевича председателем совета директоров банка «Возрождение» (ПАО)», — говорится в сообщении.

Кроме того, заместителем главы совета директоров избран заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В состав совета директоров также входят заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, член правления ВТБ Максим Кондратенко, член правления ВТБ Геннадий Солдатенков, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития «ВТБ Лизинг» Владимир Левыкин и начальник управления централизации и координации казначейского функционала ВТБ Артем Шаталов.