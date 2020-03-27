Московский Кредитный Банк (МКБ) проанализировал показатели выручки торговых компаний — клиентов банка в марте, говорится в релизе финучреждения.

Согласно исследованию, в некоторых сегментах был многократный рост наличной денежной выручки по сравнению с февралем.

«За первые 23 дня марта россияне потратили в супермаркетах на 20—30% больше наличных, чем за весь февраль. Причем рост наличной выручки наблюдается во всех сегментах — от премиальных супермаркетов до магазинов у дома. Схожая динамика и по выручке аптек. Здесь рост наличной выручки наблюдается также примерно на треть. Медицинские центры, напротив, недосчитались средств — падение выручки порядка 18% по сравнению с февралем. Перевод сотрудников многих компаний на удаленную работу, а также скачок курса доллара дал значительный прирост выручки у магазинов электроники», — отмечается в сообщении.

При этом клиенты МКБ увеличили и безналичные траты: на 51% увеличились расходы в гипермаркетах, на 70% — расходы на аптеки, уточнили в банке.