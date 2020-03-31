Минкомсвязь РФ допускает возможность возмещения затрат операторам связи на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, в том числе в рамках отдельного закона. Об этом говорится в комментарии ведомством поступившего предложения к законопроекту о «Доступном Интернете».

В пятницу Минкомсвязь разместила в открытом доступе законопроект, согласно которому бесплатный доступ к ряду интернет-ресурсов в рамках проекта «Доступный Интернет» смогут получить граждане РФ, зарегистрированные в «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА). При этом в пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней. Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев говорил, что ведомство выступает против компенсации затрат на «Доступный Интернет» операторам связи.

В одном из поступивших предложений к законопроекту указано, что, согласно нынешнему законодательству, услуга предоставления доступа в Интернет должна оказываться на возмездной основе. Когда же услуга предоставляется на безвозмездной основе, предполагается компенсация затрат оператору связи.

«Вопрос возмещения затрат может быть урегулирован как посредством закона «О связи», так и на подзаконном уровне», — допустили в Минкомсвязи, комментируя поступившее предложение о рассмотрении вариантов компенсации.

Согласно законопроекту Минкомсвязи, качество доступа к сайтам и приложениям, список которых будет определен позднее, должно быть одинаковым, вне зависимости от баланса на счету абонента, но при условии действующего договора с оператором связи об оказании услуг. Кроме того, проектом подразумевается, что доступ к сайтам, приложениям и другому программному обеспечению в рамках «Доступного Интернета» должен обеспечиваться как со смартфона, так и с компьютера и планшета.

