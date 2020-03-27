Последствия пандемии коронавируса для мировой экономики окажутся намного серьезнее, чем кризис 2008—2009 годов. Такое мнение озвучил главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач на форуме «Следующие 20 лет».

«По-видимому, какая-то рецессия и торможение роста (мировой экономики. — Прим. ред.) в 2021—2022 году наступили бы все равно. Это, конечно, не имело бы ничего общего с теми серьезными конфликтами и травмами, в том числе человеческими, с точки зрения поведения людей, жизни города, семьи, которые мы наблюдаем сейчас в странах, пораженных пандемией, и там где принимаются жесткие карантинные мероприятия. Поэтому неопределенности с точки зрения цифр много, но определенность в том, что это тяжелейшее или одно из самых тяжелых испытаний. Здесь даже не так важно, масштабы спада будут больше или примерно такие же, как в кризис 2008—2009. Но последствия для жизни людей, для жизни бизнеса, государств будут намного серьезнее», — сказал Клепач.

Согласно прогнозу института «ВЭБ.РФ», в случае сценария глубокой рецессии мировая экономика покажет отрицательный рост в 2,5% в 2020 году, вернувшись к положительной динамики в 2021 году на уровне 3%.

Клепач также ожидает рост российской экономики в 2020 году на уровне 0,1% из-за ситуации с пандемией.

«Если раньше правительство ожидало роста в этом году ВВП на 1,8%, наш институт (институт «ВЭБ.РФ». — Прим. ред.), мы исходили даже больше — 1,9% с учетом реализации нацпроектов. Тем не менее только за счет коллизии с нефтяными ценами и сокращением спроса из-за начала пандемии наш рост в лучшем случае будет где-то 0,1%», — сказал он.

По мнению экономиста, серьезного «проседания» экономики РФ стоит ожидать во II квартале этого года. При этом, как считает Клепач, в случае возобновления ограничения добычи нефти рост ВВП РФ может составить 0,3% по итогам года.