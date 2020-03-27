Андрей Клепач считает, что последствия будут серьезнее кризиса 2008 года.
Последствия пандемии коронавируса для мировой экономики окажутся намного серьезнее, чем кризис 2008—2009 годов. Такое мнение озвучил главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач на форуме «Следующие 20 лет».
«По-видимому, какая-то рецессия и торможение роста (мировой экономики. — Прим. ред.) в 2021—2022 году наступили бы все равно. Это, конечно, не имело бы ничего общего с теми серьезными конфликтами и травмами, в том числе человеческими, с точки зрения поведения людей, жизни города, семьи, которые мы наблюдаем сейчас в странах, пораженных пандемией, и там где принимаются жесткие карантинные мероприятия. Поэтому неопределенности с точки зрения цифр много, но определенность в том, что это тяжелейшее или одно из самых тяжелых испытаний. Здесь даже не так важно, масштабы спада будут больше или примерно такие же, как в кризис 2008—2009. Но последствия для жизни людей, для жизни бизнеса, государств будут намного серьезнее», — сказал Клепач.
Согласно прогнозу института «ВЭБ.РФ», в случае сценария глубокой рецессии мировая экономика покажет отрицательный рост в 2,5% в 2020 году, вернувшись к положительной динамики в 2021 году на уровне 3%.
Клепач также ожидает рост российской экономики в 2020 году на уровне 0,1% из-за ситуации с пандемией.
«Если раньше правительство ожидало роста в этом году ВВП на 1,8%, наш институт (институт «ВЭБ.РФ». — Прим. ред.), мы исходили даже больше — 1,9% с учетом реализации нацпроектов. Тем не менее только за счет коллизии с нефтяными ценами и сокращением спроса из-за начала пандемии наш рост в лучшем случае будет где-то 0,1%», — сказал он.
По мнению экономиста, серьезного «проседания» экономики РФ стоит ожидать во II квартале этого года. При этом, как считает Клепач, в случае возобновления ограничения добычи нефти рост ВВП РФ может составить 0,3% по итогам года.
Нет комментариев