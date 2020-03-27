Банк «Русский Стандарт» изучил, как распоряжаются собственными денежными средствами молодые люди в возрасте 21—25 лет.



Так, в 2019 году наибольшее количество операций по дебетовым картам современная молодежь совершала на кассах продуктовых магазинов. Общее число покупок в этой категории выросло на 9,5% по сравнению с 2018 годом. Средний чек здесь в прошлом году составил 313 рублей.

«Следом за супермаркетами расположились «транспорт и путешествия». Впрочем, статистика лишь подтверждает: молодежь не привыкла сидеть на одном месте, предпочитая домашнему времяпрепровождению максимально активный досуг. Нельзя не упомянуть, что общее число операций в этой категории увеличилось на 64,6% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году средний чек здесь составил 312 рублей. В позапрошлом году средняя сумма была немного выше, а именно 435 рублей», — говорится в сообщении.

На третьем месте по числу операций по картам, совершенных молодыми людьми, рестораны, кафе быстрого питания и интернет-доставка еды. Данный показатель также увеличился — на 18,9% по сравнению с 2018 годом. Средний чек здесь — 312 рублей.

По данным исследования, на четвертой и пятой строчках топ-5 категорий трат по картам — «телекоммуникационные услуги» со средним чеком 253 рубля и «хобби» — средняя сумма 853 рубля. При этом в первом случае общее количество операций снизилось на 8,9%, а во втором, наоборот, увеличилось на 31,1% (по сравнению с 2018 годом).

За указанный период времени наибольшее число операций по картам у представителей молодого поколения (помимо Москвы) было зафиксировано в столице Татарстана, а также в Саратове и Волгограде. Петербург занял лишь пятое место.

В целом в 2019 году девушки были более активными в вопросах сбережений, нежели молодые люди. На них пришлось 57% всех открытых в банке вкладов, тогда как на парней — всего 43%.

