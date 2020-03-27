Банк ДОМ.РФ расширяет функционал бизнес-карт, эмитируемых для предприятий малого и корпоративного бизнеса, говорится в релизе финучреждения.

Теперь предприниматели могут получить моментальную бизнес-карту за один визит в банк, а также воспользоваться услугой самоинкассации.

«Для получения моментальной неперсонализированной бизнес-карты достаточно одного визита в банк. Обязательным условием является наличие открытого расчетного счета в Банке ДОМ.РФ. Моментальная бизнес-карта обладает полноценным функционалом именной бизнес-карты, включая доступность таких услуг, как самоинкассация, мобильные платежные сервисы (электронные кошельки), оплата товаров и услуг в магазинах и Интернете, а также командировочных и представительских расходов», — сказано в сообщении.

Срок действия карты — семь лет.