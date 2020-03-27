Депутат Госдумы Борис Чернышов считает необходимым отменить налог для самозанятых до окончания ситуации с распространением коронавируса. Письмо с предложением депутат направил министру финансов Антону Силуанову, сообщает RT .

Депутат напомнил, что самозанятые, в отличие от наемных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса. При этом они вынуждены продолжать платить налог со своих заработков (4% или 6%), которые, по данным Чернышова, в настоящее время могли значительно сократиться.

В связи с этим парламентарий предлагает снять с самозанятых налоговую нагрузку до окончания пандемии коронавируса.

«Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса», — сказано в тексте обращения.