Турбизнес в крупных городах России может потерять четверть годовой выручки, только столица — около 100 млрд рублей, пишут «Известия» . В катастрофическом положении сейчас отели: поток туристов в Москву и Санкт-Петербург упал в марте 2020 года на 95%. В результате без работы могут остаться 1—1,5 млн человек.

По словам участников рынка, из-за уменьшения деловой активности снизилось количество туристов и в других крупных городах, таких как Екатеринбург, Казань, Самара, Владивосток, куда обычно приезжают именно в командировки. Если ситуация с пандемией поменяется не ранее середины мая, отрасль потеряет 20—25% годовой выручки. Только иностранные туристы из дальнего зарубежья приносят столичной туротрасли выручку до 50 млрд рублей в месяц.

В крупных городах загрузка отелей составляет только 5—12%, собственникам гостиниц приходится сокращать персонал. Крупные игроки рынка принимают все меры для удержания клиентов и предотвращения вывода денег из оборота, например предлагают перенести сроки бронирования, отметил председатель совета директоров ГК «Трансстройинвест» Алексей Фоменко.

Несмотря на пандемию коронавируса, представители туристической отрасли отметили заметное увеличение бронирований отелей на курортах Краснодарского края и Крыма на летний период. Количество бронирований в Крым выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, на курорты Краснодарского края — более чем на 10%. Сейчас девять из десяти запросов на подбор тура — на российские курорты (один из десяти — те, кто хочет купить путешествие за границу на осень), сообщила заместитель генерального директора турагентства Ariata Дарья Деняпкина.

По прогнозам экспертов, если пандемия закончится хотя бы к лету, то закроются 30% компаний. Это самый оптимистичный прогноз.