Тинькофф Банк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить дебетовую карту Tinkoff Black World платежной системы Mastercard на специальных условиях. Держатели карты смогут получить до 15% кешбэка за покупки в онлайн-сервисах (доставка еды, телемедицина, онлайн-образование). Для этого нужно оформить заявку на сайте.



Карту можно получить по 31 марта 2020 года: ее доставят в место самоизоляции клиента представители банка в защитных масках. Обслуживание карты будет бесплатным при поддержании неснижаемого остатка на карте не менее 30 тыс. рублей, при оформлении кредита наличными или другого кредита, выданного на карточный счет или при наличии на вкладах не менее 50 тыс. рублей. При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий плата составит 99 рублей в месяц.

По карте будут начисляться проценты по ставке 5% годовых на остаток до 300 тыс. рублей при сумме операций покупок от 3 тыс. рублей за расчетный период.

Держатели карты получат кешбэк в размере 5% за покупки в определенных категориях, которые ежеквартально предлагаются на выбор, 1% за каждые 100 рублей любых других покупок (максимально 3 тыс. рублей в месяц). При оформлении карты на Банки.ру будет доступен кешбэк в размере 5% в категориях «Доставки» и «Онлайн-образование», 10% в категориях «Телемедицина» и «Видеотренировки», 15% в категории «Сериалы, ТВ, музыка, игры, книги» (максимально 3 тыс. рублей в месяц). Дополнительное вознаграждение до 30% можно получить по специальным предложениям в интернет-банке (максимально 6 тыс. рублей в месяц).



Клиентам предоставляется возможность бесконтактной оплаты покупок (PayPass), подключение к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay и снятие наличных без комиссии до 100 тыс. рублей за расчетный период при сумме операции снятия от 3 тыс. рублей в банкоматах сторонних банков. Безопасность онлайн-платежей обеспечивает технология 3D-Secure.

Карту можно сделать мультивалютной. Переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, мобильном приложении или через службу поддержки.