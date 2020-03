Судья с США поддержал требование комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC) запретить передачу кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc., ее покупателям, говорится в документе, размещенном в среду в судебной базе.

«Судебный запрет, запрещающий передачу токенов Gram первичным покупателям и тем самым предотвращающий кульминацию имеющегося нарушения, уместен и будет предоставлен. Прошение заявителя о временном судебном запрете удовлетворено», — говорится в документе за подписью судьи Кевина Кастела.

Ранее SEC подала иск к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 млрд долларов. Согласно заявлению комиссии, Telegram не зарегистрировал должным образом размещение Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc. и ее филиал TON Issuer Inc. и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как «ценных бумаг» и пыталась добиться отклонения иска о запрете эмиссии криптовалюты.

При этом ранее суд уже наложил запрет на запуск криптовалюты как таковой, а Telegram приняла решение не запускать платформу TON и не распространять «грамы» до завершения разбирательства. Новое решение направлено, в частности, на предотвращение перепродажи «грамов».

«Сейчас токены Gram не будут передаваться этим покупателям до тех пор, пока не будет запущен новый блокчейн Telegram, Telegram Open Network (TON). Telegram рассматривает ожидаемые перепродажи «грамов» 175 покупателями на вторичный публичный рынок через блокчейн TON как совершенно не связанные (с этим делом) транзакции и считает, что они не являются предложением ценных бумаг. SEC считает иначе», — говорится в документе.

По мнению суда, подобная перепродажа будет «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации».