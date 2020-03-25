Россельхозбанк разработал необходимые меры поддержки клиентов — физических лиц, которые испытывают финансовые трудности в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Заемщики — физические лица, имеющие задолженность по кредиту, при предоставлении в РСХБ документов, подтверждающих наличие у одного из заемщиков коронавирусной инфекции или нахождение на карантине, смогут подать заявление в банк о предоставлении отсрочки на погашение основного долга (или основного долга и процентов) по кредиту, а также о неприменении к заемщику штрафов и пеней при нарушении условий кредитного договора», — говорится в релизе.

Отсрочка по погашению кредитных обязательств может быть предоставлена сроком до трех месяцев.

«Клиентам РСХБ, оказавшимся в непростой ситуации из-за коронавирусной инфекции, будут оказаны необходимые меры финансовой защиты. Поддержка населения и доступность финансовых услуг является одним из приоритетных направлений деятельности банка», — отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.