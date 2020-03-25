«Яндекс.Деньги» добавили в программу лояльности игру «Раскрути кешбэк». Она позволяет раскрутить игровой барабан в приложении или на сайте «Яндекс.Денег» и выиграть кешбэк до 100% за платеж из кошелька или картой. К выбору между 1% за каждый платеж или 5% за каждый пятый платеж в офлайне добавился третий вариант — участвовать в игре и выигрывать до 100% за покупки как офлайн, так и онлайн, сообщает пресс-служба сервиса.



«Включить розыгрыш кешбэка можно в разделе «Кешбэк и акции» на сайте сервиса. После этого игра станет доступна как в веб-версии, так и в приложении «Яндекс.Денег» — в разделе кешбэка. Чтобы раскрутить игровой барабан, пользователю достаточно нажать кнопку «Разыграть кешбэк», — говорится в релизе.

Так можно получить повышенный кешбэк в размере 2%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% или 100% от стоимости последней покупки. Вне зависимости от везения 0,1% кешбэк гарантирован. Сервис начисляет кешбэк в виде бонусных баллов, которыми можно оплачивать покупки: 1 балл равен 1 рублю.

«Опрос показал, что каждый шестой пользователь предпочитает гарантированному постоянному кешбэку возможность рискнуть и выиграть больше. Игра «Раскрути кешбэк» дает этот шанс каждому, — говорит директор направления лояльности «Яндекс.Денег» Кирилл Мозголин. — Такой формат программы лояльности станет хорошим продолжением наших геймификационных проектов, которые не только развлекают, но и обогащают пользователей».

«Яндекс.Деньги» начисляют кешбэк за платежи как офлайн, так и онлайн. В торговых точках его можно получать за оплату пластиковой или виртуальной картой сервиса через приложение «Яндекс.Денег», Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay или Garmin Pay. В Интернете кешбэк начисляется за платежи картой «Яндекс.Денег», из электронного кошелька или любой привязанной к нему картой. Настроить кешбэк можно в любое время на сайте сервиса.