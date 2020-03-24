Накопительную часть нужно вывести из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), пишут «Известия» . С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) в ответ на проект правительственного постановления. Предложение изложено в письме зампреда ФНПР Нины Кузьминой ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Наталье Жаровой. Как указывается в письме, выплаты по страховой и накопительной пенсии принципиально отличаются, поэтому последней в системе ОПС не место.

Страховая пенсия начисляется из расчета количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости балла и фиксированной части. Накопления делят на ожидаемый период выплаты. Представители профсоюзов считают такое положение неприемлемым. Они полагают, что необходимо законодательно вывести накопительную часть из ОПС. В ФНПР уверены, что накопительная часть пенсии может формироваться только на добровольной основе, в этом случае средний размер выплат по старости значительно не изменится. При этом все граждане будут застрахованы одинаково, что в ФНПР считают справедливым. Если человек хочет увеличить свою будущую пенсию, то может сам или при помощи работодателя делать взносы в накопительную часть.

Это может увеличить коэффициент замещения, который по рекомендации Международной организации труда (МОТ) должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. Сейчас в России этот показатель едва превышает 30%, причем чем выше доходы у гражданина, тем меньше у него замещение.

По словам представителей пенсионного рынка, не только взносы в накопительную часть уже много лет находятся под мораторием, еще и регулярно увеличивается расчетный период дожития. А это в конечном итоге сокращает выплаты пенсионерам. При выводе накопительной пенсии из системы ОПС и перевод в систему индивидуального негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) сохранился бы индивидуальный принцип формирования, управления, расчета и назначения накопительных пенсий, пояснили эксперты.