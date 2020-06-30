Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий, пишет РБК . Издание подсчитало, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность. Расчет был сделан на основе данных о среднем дневном обороте, в нем учитывается только выручка, которую не получат предприятия.

Так, кофейня в центре Москвы теряет от 100 тыс. рублей ежедневно в будние дни до 200 тыс. рублей в выходные, цветочный магазин — от 30 тыс. до 45 тыс. рублей соответственно, магазин одежды сетевого ретейлера в ТЦ — 40—100 тыс. рублей, фитнес-клуб с бассейном площадью 2,5 тыс. кв. м — 200—300 тыс. рублей вне зависимости от дня недели, экспресс-маникюр в ТЦ — 77 тыс. рублей, салон красоты в БЦ — 100 тыс. рублей.

В мэрии столицы заявляют, что пока не планируют вводить жесткий карантин, торгово-развлекательные центры продолжают работу. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, рекомендовано только закрыть определенные зоны в торговых центрах: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры.

В результате введения в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса за последние недели в столице количество поездок на метро сократилось на 30%, загруженность наземного пассажирского транспорта упала на 24%.