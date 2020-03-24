В группе риска из-за пандемии, падения рубля и замедления темпов роста экономики оказались более 340 проектов, реализуемых в рамках уже заключенных концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) или муниципально-частном партнерстве, пишет РБК . Об этом говорится в обзоре Национального центра ГЧП. Как сообщает организация, общие негативные последствия для ГЧП-рынка, в случае если не будет отскока цены на нефть и отмены ограничений в связи с пандемией, за первые полгода 2020-го составят 25–30 млрд рублей. Под негативными последствиями подразумевается недополучение выручки и превышение стоимости проекта.

Российский рынок ГЧП в значительной части представлен малым и средним бизнесом (МСБ), если учитывать количество проектов, а не объем инвестиций , указывается в обзоре. Особенно это касается местных, муниципальных проектов. Такие инвесторы могут пострадать больше других, так как условия заключенных соглашений были сформулированы ранее и в большинстве своем изменению не подлежат — ни в части сроков действия соглашения, ни в части изменения объемов и сроков исполнения инвестиционных обязательств, поясняют эксперты. В большом количестве проектов велика доля импортных материалов и оборудования, поставка которых российским покупателям-концессионерам может быть ограничена или приостановлена на срок до устранения последствий пандемии.

По словам председателя комитета по ГЧП «Опоры России» Максима Оводкова, МСБ может серьезно пострадать из-за простоев, в случае если эпидемиологическая обстановка сохранится больше чем на две недели. Волатильность валютного курса также осложняет построение финансовых моделей по инициируемым проектам. Общая неопределенность экономической ситуации может привести к «инвестиционной паузе» на инфраструктурном рынке, полагают аналитики инвестиционной компании InfraOne. Подготовка к заключению новых соглашений будет происходить медленнее. У проектов, чье финансовое закрытие еще не произошло, сроки могут быть сдвинуты. По уже заключенным соглашениям может потребоваться пересмотр условий, считает InfraOne.

Согласно данным платформы «Росинфра», которую ведет Национальный центр ГЧП, в России реализуется 3,6 тыс. проектов ГЧП с общим объемом инвестиций около 3,9 трлн рублей, из которых 2,8 трлн рублей приходится на средства бизнеса. По данным InfraOne на 1 марта 2020 года, в России заключено 402 концессионных соглашения дороже 100 млн рублей с общим объемом заявленных инвестиций 1,9 трлн рублей. На принципах ГЧП запущено 25 проектов на 260 млрд рублей.

Сильнее всего ситуация с курсом валют и сложности с импортом ударят по проектам, находящимся на инвестиционной фазе и предполагающим использование или закупку иностранного оборудования и комплектующих. По оценкам Национального центра ГЧП, в группе риска находится более 200 таких проектов. Сохранение ситуации с курсом валют даже в перспективе трех-шести месяцев может привести к удорожанию проектов ГЧП, находящихся в инвестиционной фазе, минимум на 16 млрд рублей, указано в прогнозе.