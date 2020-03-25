К числу клиентов компании «ПрограмБанк» присоединился Банк «Кузнецкий», который приобрел решение « ПрограмБанк.ФинМониторинг », выпущенное в январе прошлого года. Продукт полностью обеспечивает требования Банка России по онлайн контролю платежей клиентов и приостановке тех платежей, которые могут быть направлены на обналичивание денежных средств.



Решение уже настроено в соответствии с триггерами высокорискованных операций, которые предложил Банк России и, при этом, позволяет специалистам банка самостоятельно настроить методики контроля и анализа.



На преимущества решения обратили внимание большое число банков, в том числе, и пока не использующих решение компании «ПрограмБанк». Важно, что продукт «ПрограмБанк.ФинМониторинг» содержит современные инструменты и, значит, может использоваться с любой АБС.



В феврале Банк «Кузнецкий» приобрел решение «ПрограмБанк.ФинМониторинг». Среди причин выбора решения «ПрограмБанка» — весь необходимый функционал, удобство для специалистов ПОД/ФТ и опыт интеграции с различными АБС. Завершить внедрение планируется к концу апреля.



Прошедший год показал серьезность отношения Банка России к онлайн-контролю клиентских платежей; претензии к организации финансового мониторинга сыграли большую роль в решении об отъеме лицензии у ряда банков.

Справочная информация



Банк «Кузнецкий» — динамично развивающееся финансово-кредитное учреждение, которое уже почти 30 лет оказывает своим клиентам широкий спектр финансовых услуг, принятых в международной финансовой практике.



Банк «Кузнецкий» - самостоятельный пензенский банк. Банк специализируется на обслуживании физических лиц, предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Банк постоянно увеличивает объем кредитных вложений в развитие малого и среднего бизнеса области и проводит индивидуально-ориентированную политику «все для удобства клиента».



В числе предоставляемых услуг: потребительское кредитование, ипотечное кредитование, вклады в рублях и валюте, денежные переводы в рублях, выпуск пластиковых карт, аренда сейфовых ячеек, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, зарплатные проекты, кредиты для малого и среднего бизнеса, депозиты и другие банковские продукты.



В пензенском региональном Банке «Кузнецкий» работает свыше 400 человек. Сеть Банка включает 18 внутренних структурных подразделений в городе и 9 – в области, а также один в г. Чебоксары (Республика Чувашия) и один в г. Самара, также банку принадлежит широкая сеть банкоматов и терминалов.



Компания « ПрограмБанк » является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.

Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.