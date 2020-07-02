Высокий спрос на ипотеку в России в ближайшее время может сохраниться даже при повышении ставок, однако их дальнейшее увеличение негативно повлияет на объемы ипотечного кредитования, такое мнение высказал РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Некоторые российские банки повысили на днях ставки по ипотеке. В частности, свои предложения скорректировали банк «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, изменения по ипотечным ставкам планировал и банк «Зенит». Ряд других игроков заняли выжидательную позицию: внимательно наблюдают за рынком и в любой момент готовы оперативно отреагировать на изменения.

По словам эксперта, повышение ставок отражает как растущий в условиях ослабления рубля спрос на ипотеку, так ожидания повышения процентной ставки Банком России в случае сохранения высокой волатильности курса российского рубля. «Поэтому в краткосрочном периоде высокий спрос может сохраниться даже при растущих ставках. Однако, если повышение ставок приобретет характер тенденции, это окажет негативное влияние на объемы ипотечного кредитования, считает Пивень.

В свою очередь руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что по ипотечным кредитам «пока ставки повышаться едва ли будут», но если ЦБ перейдет к политике повышения ключевой ставки, то, скорее всего, стоимость ипотечных кредитов будет изменяться в зависимости от действий регулятора. Он напомнил, что сейчас инфляция пока находится в целевом диапазоне регулятора в 4% в год. «Кроме того, цель ЦБ — это все-таки способствовать экономическому росту, а повышение ключевой ставки может сдерживать рост», — добавил эксперт.

При этом глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Никита Рябинин указывает, что в прошлом году впервые за последние несколько лет было зафиксировано уменьшение объема выданных ипотечных кредитов — на 14% по сравнению с 2018 годом. «Повышение ставок на фоне падения реальных доходов населения из-за ослабления курса рубля эту общую тенденцию только усилит», — отметил он.

К тому же, по его словам, сейчас обстановка в российской экономике в целом нестабильна: многие отрасли терпят убытки. «В такой ситуации можно ожидать падения спроса на долгосрочные кредитные обязательства, в том числе ипотеку», — добавил эксперт.