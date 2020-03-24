ВТБ утвердил комплекс дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Центр оперативного управления ВТБ под руководством главы банка Андрея Костина утвердил комплекс дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса. Он начинает действовать в Москве и в зависимости от географии распространения вируса может быть тиражирован на регионы», — говорится в релизе.

В офисах ВТБ сформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с физическими и юридическими лицами. В регионах, где фиксируется рост коронавирусной инфекции, часть розничных офисов может временно изменить свой режим работы, клиенты смогут воспользоваться близлежащими отделениями или проводить все необходимые операции в онлайн-каналах.

Все посетители будут проинформированы о введении таких мер дополнительно.

Кроме того, на сменный режим переведен контакт-центр ВТБ: его специалисты работают взаимозаменяемыми группами с исключением непосредственного контакта между собой. При этом сохраняется возможность получения всей необходимой информации о продуктах и услугах банка в оперативном режиме.

Ранее банк завершил внедрение безбумажной технологии на 100% своей сети, что позволит клиентам быстро и безопасно провести необходимые операции без использования бумажных носителей. Для минимизации использования наличных купюр банк рекомендует использовать способы бесконтактной оплаты — уже 97% POS-терминалов ВТБ оборудованы этой технологией. В течение дня в розничных офисах проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков клиентов во время ожидания просят соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Банк также обеспечил возможности по проведению большинства операций в онлайн-каналах. В «ВТБ Онлайн» клиенты дистанционно могут подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции.

В московских офисах, не считая клиентских отделений, введен запрет на пропуск сторонних посетителей, проводится бесконтактное измерение температуры у сотрудников. В течение следующей недели бесконтактное измерение температуры начнет проводиться у сотрудников во всех офисах ВТБ в Москве. Банк также принял решение о переводе на удаленный формат работы сотрудников, которые могут выполнять свои функциональные обязанности дистанционно без нарушения банковских процедур и требований безопасности.