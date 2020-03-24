Между ГК «ВТБ Лизинг» и группой «Аэрофлот» достигнуто соглашение о проведении в 2020 году реструктуризации платежей авиаперевозчика по договорам операционной и финансовой аренды воздушных судов. Об этом во вторник сообщили в «ВТБ Лизинге».

В настоящее время в рамках сотрудничества с «ВТБ Лизингом» у компаний группы «Аэрофлот» в лизинге находится 50 самолетов Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два Boeing 777, девять самолетов Airbus A319, по одному А320, А330.



«Команда «ВТБ Лизинга» индивидуально подходит к запросам наших клиентов и решению их бизнес-задач и делает все необходимое, чтобы поддержать клиентов в непростой экономической ситуации. Мы первыми на рынке согласились на проведение такой крупной реструктуризации в интересах клиента, но с учетом сложившейся ситуации не исключаю, что за нами последуют и остальные лизинговые компании», — отметил генеральный директор «ВТБ Лизинга», председатель совета некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» Дмитрий Ивантер.