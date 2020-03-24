В Москве утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы, которое провел мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на его официальном сайте.

Так, будет продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2020 года включительно для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

До 31 декабря 2020 года также продлят срок уплаты торгового сбора. Данные нормы начнут действовать со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов.

Организации, арендующие земельные участки и нежилые объекты у Москвы и приостановившие свою деятельность на время режима повышенной готовности в столице, будут освобождены от платы за аренду (на период временного приостановления деятельности). Это касается организаций, занятых в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности.

Компании, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма и арендующие земельные участки и нежилые объекты у города, получат отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года. Аналогичную отсрочку предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и нежилые объекты.

Также решено уменьшить на 50% плату по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена. Мера введена для субъектов малого и среднего предпринимательства на время режима повышенной готовности в городе.



Последние три меры будут реализовываться на основании обращений организаций и индивидуальных предпринимателей.