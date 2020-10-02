Экономика таких стран, как Россия, Катар, Казахстан и Азербайджан, может оказаться менее уязвимой к шоковому падению цен на нефть, чем у других стран-нефтеэкспортеров, пишет в своем отчете агентство Moody's. Содержание документа приводит ТАСС.

«Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, с учетом ее гибкого режима обменного курса и больших валютных резервов», — указывает рейтинговое агентство. Это учитывает то обстоятельство, что российский бюджет в этом году на фоне падения цен нефти зафиксирует дефицит, который не должен превысить 1% ВВП по сравнению с 5,3% профицита ВВП в 2019 году. Валютные резервы ЦБ без учета золота покрывали 90% внешнего долга на конец 2019 года, тогда как в 2014 году этот показатель достигал только 55%, отмечают эксперты.

«Мы ожидаем, что большинство государств, экспортирующих нефть и газ, не смогут полностью компенсировать падение доходов, что приведет к росту их суверенного долга по сравнению с базовым сценарием», — пишут эксперты Moody's. Так, по их расчетам, госдолг Саудовской Аравии в этом году может превысить 30% ВВП, а в Омане — 70% ВВП. При этом в обоих случаях возросший бюджетный дефицит будет финансироваться за счет ликвидных средств. У Кувейта увеличение госдолга произойдет не сразу, поскольку по закону правительство эмирата не может привлекать новые долги, не погасив старые. Падение цен на нефть также усилит долговое бремя Бахрейна (в основном в виде беспроцентных займов от Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта) и Ирака.

Цена на нефть марки Brent снизится до 40—45 долларов за баррель в 2020 году, говорится в материале Moody's.

«Хотя сейчас мы не считаем снижение цен на нефть результатом структурного сдвига на рынке нефти и фундаментальные показатели поддерживают наш среднесрочный прогноз по цене на нефть в размере 50—70 долларов за баррель, мы пересмотрели наш прогноз на 2020 и 2021 годы до 40—45 и 50—55 долларов соответственно», — говорится в отчете.

В агентстве отмечают, что пересмотр вызван последними событиями, когда цена на нефть упала более чем на 60% с конца 2019 года до примерно 26 долларов за баррель в результате распространения коронавируса и срыва сделки ОПЕК+, что побудило несколько крупных стран — экспортеров нефти резко увеличить ее добычу.

Низкие цены на нефть негативно влияют на кредитоспособность государств — экспортеров нефти, таких как Оман, Бахрейн, Ирак и Ангола. Большинство нефтедобывающих государств могут столкнуться с негативными последствиями снижения цен на нефть. При этом государства, способные значительно увеличить добычу нефти даже при низких ценах, более устойчивы. Катар, Россия, Азербайджан и Казахстан имеют большие бюджеты, которые смогут амортизировать падение курсов местных валют (особенно в России и Казахстане), говорится в материале.



В периоды более высоких цен на нефть многие государства, экспортирующие нефть и газ, накопили значительные активы, которые в определенной степени помогают им преодолеть последствия от снижения цен на нефть. Катар и Объединенные Арабские Эмираты и в меньшей степени Кувейт, Азербайджан, Казахстан и Саудовская Аравия используют свои бюджетные накопления для преодоления шока.