Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю. До этого Мосгорсуд продлил содержание бизнесменов под домашним арестом до 13 мая. Рассмотрение жалоб было отложено из-за того, что Дельпаль находился на карантине из-за угрозы коронавируса — вместе с детьми, прилетевшими из-за рубежа, ему пришлось две недели не выходить из дома.

Расследование дела было завершено в конце 2019 года, сейчас обвиняемые и их защитники изучают его материалы, изложенные в 75 томах.

По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств «Восточного» путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 млрд рублей «Первому коллекторскому бюро». Никто из фигурантов вину не признал.