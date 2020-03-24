Совкомбанк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,5 процентного пункта.

Теперь «Весенний процент с «Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) можно оформить под 6,1—6,6% годовых. «Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) открывается под 5,9—6,5% годовых. Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) привлекается под 4,9—6% годовых. Выплата процентов — ежемесячно. Возможно увеличение ставки по рублевому вкладу на 1 п. п. при использовании вкладчиком карты «Халва».

Доходность «Максимального дохода» (на три, шесть, девять месяцев, один и два года) в долларах составляет 0,9—1,7%, а «Удобного» (на срок от одного месяца до трех лет) — 0,8—1,5% годовых. Минимальная сумма — 500 долларов. Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно все вклады, за исключением «Максимального дохода» в долларах.