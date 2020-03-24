Сбербанку в 2019 году удалось переломить многолетний тренд и снизить текучесть персонала. Об этом говорится в отчете об устойчивом развитии , который вошел в состав опубликованного банком годового отчета за 2019-й.

«В отчетном году уровень текучести в ПАО «Сбербанк» составил 11,3% и 12,8% по группе в целом, что является самым низким значением за последние пять лет и хорошим показателем по рынку», — отмечается в документе. Согласно ему, в 2018-м показатель по группе равнялся 14,2%.

В отчете говорится, что текучесть по массовым и немассовым специальностям составила 12,8% и 8,9% соответственно. Основную долю в текучести персонала банка составляют сотрудники массовых должностей: это в большинстве самые начальные позиции, которым свойственен уровень текучести выше среднего. Текучесть по IT-специальностям сократилась на 3,4 процентного пункта и составила 9,5%.



«Мы уделяем особое внимание выявлению и анализу причин, побуждающих наших сотрудников уходить из компании. Регулярность такого анализа позволяет нам работать над удержанием сотрудников и формировать базу для построения предиктивной аналитики по оттоку», — указано в отчете.