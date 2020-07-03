Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах, более 70% банкоматов кредитной организации не имеют функции ресайклинга, сообщила пресс-служба банка.

«Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы. Более 70% банкоматов Сбербанка не имеют функции ресайклинга. Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах», — отметили в банке.

Ранее сообщалось, что ЦБ рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить прием и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.