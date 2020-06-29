Saxo Bank назвал компании с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций . В список, получивший название «корзина на отскок» (bounce back bucket), вошли качественные акции, которые сильно упали с 17 января 2020 года, когда Китай официально признал вспышку COVID-19, говорится в обзоре.

«Среди них Burberry Group, Booking Holdings, Hays, Аdidas, Nike, Fortinet и прочие. В выборку попали американские и европейские компании с высокой доходностью на вложенный капитал и низким уровнем чистого долга», — говорится в сообщении банка.

Эксперты отмечают, что созданная корзина акций предназначена для анализа и не является прямой рекомендацией для покупки.

«Это пример того, в каком направлении могут думать инвесторы, строя планы о покупке/продаже акций на ближайшие месяцы. Когда цены упадут до минимально возможных уровней (скорее всего, не в краткосрочной перспективе), инвесторы должны быть готовы использовать эту возможность», — говорится в сообщении банка.