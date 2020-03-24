Глобализация стала виновницей распространения нового коронавируса, за ним последует экономическая рецессия и драматические изменения в обществе по всему миру, заявил РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

«Глобализация — это основной источник неприятностей (быстрого распространения вируса), об этом говорит масштаб путешествий по миру», — считает Якобсен.

«Мировая экономика погрузится в рецессию, а в некоторых странах и в депрессию. Вновь будет запущен бизнес-цикл, который был приостановлен мировым финансовым кризисом 2007—2008 годов. В целом экономика после кризиса станет сильнее, поскольку до него она работала в «проблемном режиме», ведомым долгом, индивидуализмом и маржой», — считает собеседник агентства.

Он уверен, что после кризиса произойдет переконструирование общества, правил ведения бизнеса и совместной работы. «Помните: все перемены происходят из кризисов. Это самый масштабный кризис, который я видел за 30 лет на своей работе. Мы преодолеем его и станем сильнее», — уверен Якобсен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тыс. человек, свыше 12,7 тыс. скончались.