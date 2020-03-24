Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономики, Росстату, Федеральной налоговой службе (ФНС), Пенсионному фонду России (ПФР) наладить взаимодействие для включения службы госстатистики в работу единой облачной платформы и предоставления ей оперативной ведомственной информации, включая данные электронных загсов, системы онлайн-касс и отчетности ПФР. Об этом пишет «Коммерсант» . Минкомсвязь предложила правительству включить в повестку очередного заседания президиума правкомиссии по цифровому развитию вопрос о вовлечении Росстата в эксперимент по созданию «гособлака данных».

Эксперимент предлагается проводить в три этапа: до 30 апреля этого года сформировать набор первоочередных оперативных показателей и до 15 июня выстроить их в систему. Третьим этапом должен стать ввод обновленной системы оперативной статистики в промышленную эксплуатацию (II квартал 2021 года). Для того чтобы реализовать проект, Минэкономики просит премьер-министра поручить ФНС и ПФР «обеспечить передачу агрегированных административных данных» Росстату. Минкомсвязь планирует до конца марта включить «информационные системы и ресурсы» Росстата в единую государственную облачную платформу, а Минэкономики разработает протоколы передачи данных Росстату и подготовит поправки к законодательству.

Среди показателей правительство хочет видеть ежедневные первичные и обработанные за месяц демографические данные из системы электронных загсов ФНС, а также ежеквартальные данные ПФР. В ежеквартальном режиме должны поставляться данные о социальном расслоении и о численности получателей пенсий, мер соцподдержки и пособий. ФНС через систему онлайн-касс должна будет в еженедельном и ежемесячном режиме собирать и поставлять информацию о средних ценах на отдельные товары, их изменениях, а также о выручке компаний розничной торговли.