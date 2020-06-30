Наибольший прирост ипотечного портфеля по итогам 2019 года в процентном отношении показал Альфа-Банк, а минимальная доля просрочки в ипотечном портфеле — у РНКБ, Кредит Урал Банка и Всероссийского Банка Развития Регионов. Об этом свидетельствуют данные тематического исследования Банки.ру.

Аналитики портала составили рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2019 года. В исследовании приняли участие 30 кредитных организаций, при этом Сбербанк свои данные не представил, в связи с чем доля банков — участников рейтинга в совокупном ипотечном портфеле российского банковского сектора снизилась с 94% по итогам первого полугодия 2019-го (тогда в исследовании участвовали 35 кредитных организаций, включая Сбербанк) до 50% по итогам года.

На 1 января 2020 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 3,5 трлн рублей, увеличившись за год на 59,8% (прирост за полгода составил 13,9%). Более 47% портфеля банков-респондентов приходится на ВТБ. Вторым с рыночной долей 10,77% стал Газпромбанк. На третью строчку с показателем 6,51% попал Росбанк (под брендом «Росбанк Дом»). На остальных 27 игроков приходится около 35% совокупного ипотечного портфеля.

Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (107% и 228,1% соответственно), поднявшийся за второе полугодие в рейтинге Банки.ру по размеру ипотечного портфеля с 14-й до шестой позиции, и Банк ДОМ.РФ (54,2% и 124,3% соответственно), сместившийся вверх на четыре позиции и занявший восьмую строчку. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле Альфа-Банка на 1 января — 16,46%, у Банка ДОМ.РФ — около 85%. Высокой долей ипотеки в розничном кредитном портфеле характеризуется Абсолют Банк (88,77%).

Минимальной долей просрочки в своем ипотечном портфеле по итогам года могут похвастаться РНКБ, Кредит Урал Банк и ВБРР (она не превышает 0,06%). Наибольшее значение данного показателя отмечается у Московского Кредитного Банка (порядка 5%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам года составила 1,02%, но ряд крупных банков не раскрыли показатель.

В 2019 году банки-респонденты совокупно выдали 589,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн рублей, в том числе 325,9 тыс. кредитов на 859,9 млрд во втором полугодии.

Лидерами и по объему, и по количеству по итогам года стали ВТБ, Газпромбанк и «Открытие». Также в топ-пятерку игроков по данным критериям входят Росбанк, Альфа-Банк и Банк ДОМ.РФ.

Динамику развития отечественного ипотечного рынка во второй половине 2019 года поддерживали сделки с вторичным жильем: на них приходится более 60% всех выдач, несмотря на более высокую среднюю ставку по сравнению с кредитами на покупку «первички» (9,5% против 9,1% годовых).

«По нашим расчетам, средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 58,6%», — указывает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова, делая оговорку, что при введении Банком России обязательного для банков показателя долговой нагрузки при выдаче ипотечных займов этот показатель по итогам 2020 года будет значительно ниже.



Узнать больше о позициях российских банков на рынке ипотечного кредитования можно из материала раздела «Исследования» .

