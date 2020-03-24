Величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тыс. 609 рублей. Соответствующий приказ подписал глава Минтруда РФ Антон Котяков. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8 788 рублей, детей — 10 383 рубля», — говорится в приказе.