Портал Банки.ру предлагает принять участие в антикризисном опросе. Как изменились ваши финансовые и не только привычки в настоящее непростое время? Дорогие читатели, поделитесь, пожалуйста, с нами своим восприятием нынешней новой реальности, в которой приходится жить, и своим видением будущего. Нам очень важно об этом узнать и рассказать.



Мы хотим понять, насколько сильно изменилась жизнь людей за последние несколько недель, на что они надеются и как поддерживают друг друга. Статистика — это, безусловно, важно, но живые человеческие отклики, как нам кажется, не менее, а иногда и более важны.

Больше ли вы стали тратить денег? Какой вид расчета предпочитаете — «наличку» или безнал? Что именно вы покупали на фоне потребительского ажиотажа или, наоборот, не покупали? Сидите ли вы дома или вынуждены перемещаться по городу? Какие выводы заставляют вас делать падение курса рубля и объявленная пандемия коронавируса COVID-19?

Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы, а мы на основе ваших ответов подготовим публикацию о том, как мы живем, и о наших надеждах на будущее.

Будем также рады вашим дополнительным комментариям. Ссылаясь на них, обещаем использовать только ники, поэтому за конфиденциальность данных вы можете не волноваться.

Ждем ваших ответов!

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