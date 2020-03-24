Порядка 100 тыс. россиян сегодня находятся в режиме неполной занятости, в соответствии с мониторингом, который проводит Минтруд из-за распространения коронавируса в РФ. Об этом заявил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Количество людей, которые находятся в режиме неполной занятости, на сегодня, в соответствии с мониторингом, составляет около 100 тысяч человек», — сказал он.

Вуколов напомнил, что сегодня многие организации переводят своих сотрудников на удаленную работу, поэтому Минтруд переводит мониторинг этой ситуации на еженедельный режим. По словам замминистра, первые отчеты по удаленным работникам Минтруд получит в конце этой недели.

Он также добавил, что ситуация на рынке труда в России в настоящее время спокойная. В базе вакансий есть около 1,5 млн вакансий, и свыше 800 тыс. человек зарегистрированы как безработные, добавил замминистра.