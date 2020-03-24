Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт , объясняя это проблемами с оборудованием из-за пандемии, пишет «Коммерсант» . Жалобы на то, что небольшие несетевые магазины под предлогом распространения пандемии коронавируса отказываются принимать банковские карты , можно найти в районных группах во «ВКонтакте», поясняет издание.

Эквайеры также фиксируют отсутствие роста оборота по картам в торговых сетях. Как пояснили в ВТБ, объем покупок даже в супермаркетах по картам оказался ниже, чем на предыдущей неделе. Не растет и средний чек: его диапазон составляет 0,9—1,8 тыс. рублей. Одним из объяснений может быть то, что сейчас пользуются спросом онлайн-заказы: в этом сегменте объем трат по доставке еды вырос примерно на 10%, отмечают в ВТБ.

По словам экспертов, для малого бизнеса эквайринговая комиссия составляет около 2% от объема платежа, а во многих случаях и больше. Если говорить о прибыли, то это уже более 7%. На возросшем обороте небольшие ретейлеры не хотят платить за эквайринг. По мнению опрошенных изданием экспертов, наличные средства могут не полностью проходить через кассу, что позволяет снизить налоговые расходы. Кроме того, добавляет один из собеседников, нельзя исключить использование этих средств в операциях обналичивания.