Минэкономразвития подготовило законопроект о «регуляторных песочницах», правительство внесло его в Госдуму 17 марта, пишут «Известия» . Так, в «регуляторных песочницах» может появиться беспилотный транспорт, возможность ставить диагноз дистанционно и не получать письменное разрешение об использовании персональных данных. Также резидентам экспериментальных правовых режимов (ЭПР) разрешат заниматься блокчейном и криптовалютами. Конкретный перечень норм законодательства, которые резидентам «регуляторных песочниц» можно будет не соблюдать, перечислен в так называемом законопроекте-«спутнике».

Документ-«спутник» устанавливает изъятия в нескольких законах транспортной сферы. Резиденты «песочниц» получат возможность развивать беспилотный транспорт, которому нужны будут новые правила техосмотра и оценки соответствия автомобилей обязательным требованиям, пояснили в Минэкономразвития. Участники «песочниц» смогут также ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно. «Спутник» закрепляет и несколько исключений из законов, регулирующих госуправление. Корректировки предусматривают переход на модель «проактивного» обслуживания, то есть оказания услуг до фактического обращения заявителя.

Законопроект-«спутник» фиксирует также несколько изъятий из законов «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке». Резиденты «песочниц» смогут протестировать блокчейн и криптовалюту, сообщили в Минэкономразвития. Также их освободят от обязательных требований к финансовым организациям, могут быть отменены и нормативы по максимальному размеру риска на одного заемщика, следует из законопроекта. Участники ЭПР могут получить право не следовать законодательству о валютных операциях между резидентами и нерезидентами, не соблюдать требования к ввозу и вывозу таких ценностей. Регулятором по вопросам «песочницы» на финансовом рынке станет ЦБ, говорится в законопроекте. Резиденты «песочниц» смогут не обезличивать массив информации, не получать письменное согласие субъекта персональных данных в том числе при сборе биометрии, а также не давать ему право отозвать разрешение, как это предусмотрено действующим законодательством.

Наличие таких оговорок не означает, что указанные нормы автоматически не применяются, подчеркнули в Минэкономразвития. Речь идет о том, что создатели проектов смогут подать заявку на проведение эксперимента без соблюдения отдельных правил. Каждый запрос будет проходить согласование с органами власти и бизнес-сообществом на предмет оценки рисков жизненно важных интересов личности, общества и государства, отметили в ведомстве.