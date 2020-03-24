Макроэкономическая статистика России за февраль оказалась сильной как по промпроизводству, так и по обороту розничной торговли, что в сочетании с паническим потреблением в марте может обеспечить неплохой рост экономики в 1К20. Намерение правительства сохранить быстрый рост бюджетных расходов, а также восстановление спроса в Китае, которое сможет нейтрализовать перебои в части спроса со стороны европейских рынков – два позитивных фактора с точки зрения перспектив роста РФ. При условии что Россия сможет взять под контроль риски распространения пандемии на территории России, мы считаем, что рост российского ВВП в этом году еще может остаться в положительной зоне.

Оборот розничной торговли вырос на 4,7% г/г в феврале на фоне календарного фактора: Оборот розничной торговли вырос на 4,7% г/г в марте, превысив консенсус-прогноз (+3,3% г/г) и нашу оценку роста (+ 1,7% г/г). Сильный рост оборота розничной торговли обусловлен, в основном, календарным эффектом – в феврале этого года было 29 календарных дней, тогда как в феврале 2019 г. – только 28, что арифметически вызвало рост потребления. Более быстрый в сравнении с прогнозами рост указывает на то, что наши опасения по поводу слабого спроса на фоне карантина в Китае, не подтвердились, возможно, отражая слабую роль туризма в российской структуре потребления. Безработица на уровне 4,6% также указывает на то, что в феврале экономика продолжала функционировать в режиме роста, игнорируя фактор глобального шока. Учитывая распространение пандемии в Европе в марте и, как следствие, панический спрос со стороны российского населения, мы считаем, что розничные продажи вырастут на 4% г/г в марте, однако прогноз на 2К20 по очевидным причинам носит весьма неопределенный характер.

Рост промпроизводства на 3,3% г/г – позитивный сигнал: В отличие от потребления, которое оказалось в выигрышном положении за счет календарного фактора, ситуация в промышленности была иной: в феврале 2020 г. было на один рабочий день меньше, чем в феврале 2019 г. Несмотря на это, рост промпроизводства ускорился до 3,3% г/г в феврале, тогда как консенсус-прогноз ожидал рост на 1,0% г/г, а мы прогнозировали всего 0,2% (ожидая последствий замедления экономического роста Китая). За сильной цифрой по промпроизводству стоит сильный рост в добывающих отраслях, где выпуск вырос на 2,3% г/г в прошлом месяце, тогда как в январе он снизился на 0,4% г/г.; в то же время выпуск продукции в обрабатывающих отраслях также вырос на 5,0% г/г в феврале, ускорившись с 3,9% г/г в январе. Сильный рост промпроизводства обусловлен активным ростом расходов правительства: в феврале текущего года расходы федерального бюджета выросли на 12% (рост за последние 12 месяцев к соответсвующему периоду предыдущего года) против 9% г/г за 2019 г. в целом. Учитывая разрыв соглашения с OPEC+, мы ожидаем, что в марте высокий рост в добывающих отраслях сохранится, тогда как сильную поддержку производству в обрабатывающих отраслях могут оказать госрасходы. В целом, исходя из статистики за февраль, мы считаем, что российский экономический рост в значительной степени опирается на внутренние факторы.

Мы ожидаем, что рост ВВП в 1К20 превысит 1%, взгляд на 2К20 г. негативный… Учитывая сильный рост за февраль и то, что распространение пандемии в мире вызвало в марте панический рост потребительского спроса в России, мы ожидаем, что рост ВВП в 1К20 еще может превысить 1%. Снижение спроса из Европы, которая с середины марта закрыта на карантин, может быть частично нейтрализован восстановлением спроса в Китае, и, таким образом, внешний спрос в марте может оказаться относительно устойчивым. В то же время прогноз на 2К20 остается весьма неутешительным, так, даже в случае реализации позитивного сценария Россия пострадает от сбоев в торговле со своими основными партнерами из ЕС, тогда как в худшем случае мы не исключаем и сценарий введения карантина в России.

…однако сценарий роста ВВП за весь 2020 г. еще не утратил своей актуальности: Динамику роста в 2К20 могут поддержать два важных позитивных фактора. Во-первых, как показывают цифры за февраль, российский рост опирается в основном на внутренние факторы. Разрыв сделки OPEC+ открывает дорогу для роста добычи, что может произойти уже в 2К20. Кроме того, большое значение имеет бюджетная политика – российское правительство воспрнимает падение цен на нефть как временный фактор и, как нам представляется, будет поддерживать быстрый рост расходов на протяжении 2К20, оказывая поддержку реальному сектору экономики. Во-вторых, поддержать экономику может и диверсификация российской торговли. Восстановление спроса в Китае отчасти нейтарлизует снижение спроса из Европы, что должно сгладить эффект внешних шоков для России. Учитывая эти два фактора, главное для России сейчас – это сдержать распространение пандемии по территории страны; в случае успешной реализации этой задачи, мы считаем, что рост ВВП в этом году еще может остаться в положительной зоне.