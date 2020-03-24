Председатель «Деловой России» Алексей Репик попросил президента РФ Владимира Путина освободить весь бизнес от кадастрового налога и налога на землю в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом.

В письме к президенту Репик указывает, что пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения уже привели к замедлению мировой экономики. Негативный эффект неизбежно затрагивает и РФ, неизбежно ведет к веерным банкротствам как среди предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), так и в целом ряде отраслей экономики, предупреждает он.

«Для сокращения операционных издержек предприятий ... освободить собственников помещений от выплаты кадастрового налога и налога на землю до конца 2020 года при условии сохранения арендатора, ведущего бизнес», — предлагает Репик.

Он также считает необходимым разрешить арендаторам коммерческой недвижимости досрочно расторгать договоры аренды по форс-мажорной статье в связи с распространением коронавируса. В данный момент введены льготы для арендующих площади у госпредприятий, но они не распространяются на частную собственность, где арендаторы часто связаны «кабальными, не подразумевающими снижение ставок аренды соглашениями», объясняет Репик.