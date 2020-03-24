Обнаружена кампания по распространению троянца Milum, который используется для дистанционного управления устройствами в различных компаниях, говорится в сообщении экспертов «Лаборатории Касперского». Кампания получила название WildPressure и все еще активна.

В частности, троянец может похищать данные с атакованного устройства, загружать и выполнять команды от своего оператора, обновляться до более новой версии.

Как поясняют эксперты, подобные кампании, как правило, создаются и разворачиваются людьми, имеющими доступ к крупным финансовым и профессиональным ресурсам. Именно поэтому WildPressure быстро привлек внимание исследователей «Лаборатории Касперского». На данный момент эксперты смогли получить несколько почти идентичных образцов троянца Milum, которые не имеют общего кода ни с одной известной ранее APT-кампанией.