Перечень мер, которые позволят поддержать предпринимателей в моногородах в условиях коронавируса, направили во вторник в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития моногородов.

По оценке ЦБ РФ, малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики.

«Сейчас необходимо разрабатывать не только оперативные меры по предотвращению экономических последствий пандемии для предпринимателей. Нужно понимать, как будет развиваться бизнес после снятия ограничений, учитывать все имеющиеся стоп-факторы. Сегодня письмо с предложениями по поддержке бизнеса в условиях коронавируса направлено для проработки в Минэкономразвития России», — сообщили в пресс-службе.

В частности, фонд предлагает снять ограничения по видам экономической деятельности на территориях опережающего развития (ТОР) в моногородах. Второе предложение — разрешить присвоение статуса ТОР индивидуальным предпринимателям. «Все это позволит не просто помочь предпринимателям в сложный период пандемии, но и активизирует их работу после», — считают в фонде.

Кроме того, фонд готов выдавать займы на оборотный капитал предпринимателям из всех моногородов, а не только тех, где действует режим чрезвычайной ситуации. «Ранее просьбы об этом прозвучали в Кузбассе от глав моногородов. Для предпринимателей, чей бизнес пострадал от пандемии, это возможность продолжать свою деятельность и не допустить полного закрытия производства. Размер таких займов мы предусматриваем от 5 миллионов до 50 миллионов рублей. Однако для того чтобы начать такую работу, требуются поправки в законодательство. Эти предложения мы также направили в МЭР», — сообщили в пресс-службе.



Со своей стороны фонд готов реструктурировать действующие займы по проектам из портфеля и отсрочить платежи по ним. Эта мера будет распространяться только на тех предпринимателей, которым пришлось приостановить деятельность из-за коронавируса.