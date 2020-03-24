В середине марта на конференции CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» выступил Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения «Диасофт».

Эксперт представил профессиональному IT-сообществу доклад о технологических подходах и разработках, позволяющих финансовым и государственным организациям полностью перейти на использование отечественных IT-систем.

В 2018 году выручка «Диасофт» увеличилась на 30%; в 2019 году компания продолжила успешно развивать бизнес. По словам Дмитрия Гребенщикова, секрет успеха кроется в том, что «Диасофт» адаптировался к новой российской действительности и правильно выбрал стратегию разработки и внедрения технологий: «Для решения задач цифровизации требуются мощные современные инструменты разработки. Мы провели анализ топ-10 крупнейших банков в России и их целевых IT-архитектур – оказалось, большинство из них использует Open Source-решения. Тогда мы объединили наши собственные разработки и лучшее из мира Open Source, адаптировали к российским потребностям, взяли на себя ответственность за исходный код и включили итоговое решение в реестр российского ПО под брендом Digital Q*. Мы создали инструментальную платформу на современном микросервисном стеке технологий, на базе которой разрабатываем новые программные продукты».

Для того чтобы минимизировать риски перехода финансового и госсектора на отечественное ПО, «Диасофт» предлагает несколько технологических подходов.

Технология Diasoft Legacy Renovation подходит для систем, которые претерпели большое количество доработок и требуют активного развития и поддержки. «Диасофт» спроектировал специальный конвертер, который переносит весь функционал устаревшего и/или санкционного решения, включая экранные формы, на современную инструментальную платформу «Диасофт» – Digital Q.

«Фактически, мы делаем реинжиниринг, или реновацию, старой системы: автоматически конвертируем большую часть кода, отлаживаем его, тестируем и запускаем. После этого он становится на современный микросервисный стек, сохранив весь накопленный функционал и одновременно позволяя эффективно развивать систему», – говорит Дмитрий.

Второй подход – Diasoft Database Adapter – для тех случаев, когда речь идет о системе, которую нет необходимости интенсивно развивать, но, тем не менее, требуется решить задачу импортозамещения. «Диасофт» предлагает использовать автоматизированную технологию, которая осуществляет миграцию текущей базы данных на СУБД Postgres Pro. Система снабжается доработками «Диасофт», а адаптер позволяет запустить приложение без его переписывания.

Третий подход «Диасофт» – разработка нового функционала на цифровой омниканальной платформе Digital Q, реализованной на современном микросервисном стеке.

Как отметил эксперт, «Диасофт» предлагает инвестировать только в проверенные, признанные в мире эффективные технологии, адаптируя их к российскому рынку. Преимущества использования таких технологий – экономия времени, автоматизированные преобразования, возможность выстроить эффективный процесс сопровождения и развития этих систем российскими специалистами.

*Digital Q в реестре отечественного ПО .