Предлагается ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, включая НДФЛ с зарплат, не превышающих пять МРОТ в месяц, а также ввести отсрочку по подаче налоговых деклараций.
Председатель «Деловой России» Алексей Репик попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос введения ипотечных каникул для всех физлиц до 30 сентября на фоне ситуации с распространением коронавируса и связанного с ним карантина.
«Для поддержания платежеспособного спроса со стороны граждан… предусмотреть каникулы (grace-период) по ипотечным платежам физических лиц до 30.09.2020 в случае, если объект недвижимого имущества является единственным жилым помещением, находящимся в собственности плательщика», — говорится в тексте письма.
Репик предлагает ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, включая НДФЛ с зарплат, не превышающих пять МРОТ в месяц, а также ввести отсрочку по подаче налоговых деклараций.
«Предусмотреть возможность получения выплат из материнского капитала в размере 1 МРОТ ежемесячно до 30.09.2020», — предлагается в документе.
Зампред правления Сбербанка Олег Ганеев ранее заявил, что банк может предоставить клиентам кредитные каникулы, если из-за коронавируса они попадут в сложные финансовые обстоятельства. ВТБ сообщил, что банк планирует предоставить кредитные каникулы сроком до трех месяцев пострадавшим от коронавируса заемщикам, детали и сроки запуска инициативы будут объявлены до конца марта.
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