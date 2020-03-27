Банк России разъяснил свою рекомендацию ограничить на фоне распространения коронавируса выдачу наличных в банкоматах. Речь идет об аппаратах, работающих в режиме рециркуляции, говорится в комментарии регулятора.

«Рекомендации Банка России по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции. Обычный режим работы таких банкоматов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — отмечается в сообщении.



Такие банкоматы продолжат работать как традиционные: рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции. Возможность выдачи и приема наличных сохранится.



Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных (их доля — порядка 75%), этот пункт рекомендаций не касается, уточнили в ЦБ.