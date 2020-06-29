В рамках программы лояльности «Безусловный кешбэк» держатели карт КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) смогут возвращать до 5000 рублей в месяц. За каждую покупку на сумму свыше 100 рублей банк начислит владельцу карты бонусы из расчета 1 бонус за каждые потраченные 100 рублей (1 бонус равен 1 рублю).

Специалисты ЦФТ выполнили комплекс работ, обеспечивающих функционирование программы лояльности «Безусловный кешбэк». Было осуществлено подключение банка к программно-аппаратному комплексу платформы «ЦФТ-Лояльность», настройка правил программы лояльности, установлен модуль лояльности в ДБО банка «ЭТБ Онлайн» на платформе Faktura.ru. Используя системы онлайн-банкинга (интернет-банк или мобильное приложение), клиент – участник программы лояльности может просматривать баланс накопленных бонусов, историю их начисления и списания, а также компенсировать бонусами совершенные покупки.

Технологическая платформа «ЦФТ-Лояльность» обеспечивает обработку файлов с транзакциями клиентов и формирование всех необходимых отчетов. Кроме того, ЦФТ также предоставил АРМ для сотрудников бэк-офиса, контакт-центра и подразделения претензионной работы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). В АРМе для сотрудников бэк-офиса открыт доступ к самостоятельной настройке и корректировке условий акций, а специалистам банка, ответственным за коммуникацию с клиентами, предоставлен инструмент к полной информации по бонусам участников программы.

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – российский финтех-провайдер, обеспечивающий доступ участников финансовой индустрии к технологиям мирового уровня для ведения бизнеса и предоставления финансовых услуг клиентам. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. ГК ЦФТ работает на рынке программ лояльности с 2005 года и оказывает комплексные услуги в области проектов лояльности, включая эмиссию и процессинг операций по картам (бонусным, подарочным, предоплаченным платежным), инструменты для глубокого анализа данных и маркетинговой сегментации клиентской базы, White-label онлайн-банкинг. В портфеле решений ЦФТ – более 300 проектов программ лояльности с уникальным функционалом и общим числом участников свыше 100 млн пользователей.

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) — крупный региональный банк (Калининград), ориентированный на кредитование юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, операции на рынке МБК, на валютном рынке и с ценными бумагами. Основные источники фондирования — средства корпоративных клиентов.