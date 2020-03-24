Банки рассказали, как будут выполнять рекомендацию ЦБ, касающуюся выдачи наличных в банкоматах-ресайклерах. Мини-опрос на эту тему провело, в частности, информагентство РБК .

Регулятор рекомендовал банкам по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных — прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

В Московском Кредитном Банке сообщили, что прорабатывают возможность отключения в банкоматах-ресайклерах функции по внесению наличных. Представитель МКБ отметил, что банкоматы замкнутого типа составляют всего 2,5% от общего числа устройств кредитной организации. Не исключено, что клиенты смогут только снимать в них деньги, которые приходят из Банка России, где выдерживаются 14 дней.

Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин заявил, что у банка более половины банкоматов являются ресайклерами. Он отметил, что банк не планирует ограничивать выдачу наличных этими устройствами. Дынин пояснил, что банкоматы могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, то есть принятые деньги не будут переданы обратно клиентам. По его словам, отключение соответствующей опции не повлияет на работоспособность банкомата, однако потребует значительного времени. Кроме того, появится дополнительная нагрузка на инкассационные службы и кассы пересчета.

Ранее во вторник в Сбербанке , комментируя ситуацию, рассказали , что в тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, ресайклинговый функционал банкоматов будет отключен и они будут работать так же, как обычные банкоматы. В Сбербанке уточнили, что более 70% его банкоматов не имеют функции ресайклинга, и подчеркнули, что банк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах.

ТАСС в этой связи передает, что, хотя рекомендации регулятора были опубликованы только сегодня, некоторые банки уже временно отключили в банкоматах своей сети функцию ресайклинга.

«В сети АТБ закрытый цикл в банкоматах, которые поддерживают данную функцию, временно отключен», — сообщил агентству заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Михаил Малахов.



На прошлой неделе газета «Известия» написала со ссылкой на мнение нескольких крупных банков, что банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса.