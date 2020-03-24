Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, пишет РБК . Клиентам банков рекомендовано использовать мобильное приложение или интернет-банк для проведения операций. Ранее банки приняли решение перевести на удаленную работу тех сотрудников, которые могут выполнять задачи дистанционно.

ВТБ готов временно изменить режим работы части отделений в тех регионах, где фиксируется рост инфекции. В офисах сформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с клиентами, а посетителей просят во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров, отметил представитель ВТБ. Райффайзенбанк вводит для сотрудников отделений график работы непересекающимися сменами, из-за этого сокращается время работы отделений, а также временно приостанавливается работа части из них, сообщил представитель банка.

ЮниКредит Банк также вводит посменную работу и меняет режим работы филиалов. Клиентам рекомендовано заходить в офис по одному, а также соблюдать расстояние не менее полутора метров между клиентами и сотрудниками. Сети работают в штатном режиме, но ситуация может потребовать временного закрытия отдельных офисов для проведения дезинфекционных мероприятий, рассказали представители Сбербанка и Альфа-Банка.

В большинстве опрошенных банков утверждают, что пока не наблюдают сокращение числа посетителей в отделениях, но Хоум Кредит Банки Почта Банк уже фиксируют снижение клиентского потока. Банк «Открытие» с 16 по 22 марта отмечал незначительный рост количества обращений в офисы, отметил представитель банка. Меры по самоизоляции и карантину, а также то, что банки начали активно предлагать клиентам использовать онлайн-сервисы, привели к росту числа операций, совершенных дистанционно.

По мнению руководителя Deloitte digital в СНГ Максима Шапировского, пока новостной фон свидетельствует, что ситуация с пандемией в России под контролем и при соблюдении мер безопасности можно жить более-менее нормальной повседневной жизнью, из-за чего в банках пока не наблюдается резкого снижения потока посетителей. Это может произойти или при полном закрытии отделений, или при сильном сокращении их рабочих часов. Сложности могут возникнуть только у тех клиентов, кто никогда раньше не пользовался онлайн-сервисами, а также у клиентов более классических банков, которые не развивали свои цифровые каналы, отмечает эксперт.