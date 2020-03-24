Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационных письмах, направленных регулятором кредитным организациям, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам, передает пресс-служба ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что данная мера поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем.

Центробанк также рекомендует предоставлять субъектам МСП, обратившимся с соответствующим заявлением, отсрочку погашения остатка основного долга и процентов. Одновременно с этим рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора кредита (займа).

Банк России обращает внимание, что при принятии решения о форме реструктуризации кредиторам следует исходить из оценки фактической способности предпринимателей погашать кредит или заем, а также учитывать свои собственные обязательства, в том числе перед вкладчиками.

В свою очередь регулятор предоставил кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам, выданным компаниям из сегмента МСП, если финансовое положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам разрешено не увеличивать резервы по задолженности, просроченной после 1 февраля 2020 года, а также по реструктурированным в аналогичных обстоятельствах займам — позволено не признавать их таковыми при формировании резервов на возможные потери.

При этом информацию о соответствующих решениях, принятых уполномоченными органами управления кредитных организаций, МФО, КПК, и обоснование этих решений рекомендуется направлять в Банк России при представлении отчетности. В обоснование решений рекомендуется включать документальное подтверждение того, что ухудшение финансового положения (качества обслуживания долга или категории качества ссуд) связано с распространением коронавирусной инфекции.



Данные рекомендации включены в разработанный Банком России пакет мер по поддержке экономики.

