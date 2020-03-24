Мер, принятых правительством и ЦБ для поддержки экономики, может быть недостаточно, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Решение ЦБ о сохранении ставки на уровне 6% было правильным, отметили аналитики.

Для большинства отраслей предпочтительны сравнительно низкие ставки, поскольку это залог более дешевого финансирования, сказал руководитель инвестиционного направления МКБ private bank Валентин Журба. Но слишком резкое ускорение инфляции может привести к разгону темпов роста закредитованности компаний и населения — и тогда ставку придется повышать быстрее. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в случае шоковых событий ЦБ может «точечно», на определенное время, поднимать ключевую ставку и продолжить стабилизацию рынков, увеличивая продажу валюты и предоставление ликвидности. По словам вице-президента международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиза Баймуратова, хуже всего ситуация в авиакомпаниях, турфирмах, гостиничном бизнесе, в торговле, сфере офлайн-развлечений, у организаторов выставок и предприятий сферы питания. В случае продолжительной пандемии и усиления экономического кризиса, доля безработных увеличится, а многие предприятия закроются, считает он.

По итогам 2020 года рост российского ВВП замедлится до 0,5–0,8%, а экономика окажется в рецессии, отметил гендиректор Bengala Investment Алексей Буянов. По мнению главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, рост ВВП не превысит 0,3%, инфляция составит 6%, а ключевая ставка — 6,5%. Доцент РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе ожидает отрицательного роста ВВП в 2020 году.

Для снижения негативного влияния от распространения COVID-19 в России правительство утвердило антикризисный план. В качестве общесистемных мер кабмин создаст финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, оказавшихся в сложной ситуации. Налоговые каникулы получат турбизнес и авиаперевозчики, которые оказались в наиболее сложной ситуации. В плане предусмотрена поддержка малых и средних предприятий и региональных бюджетов, а также ведение в ЕАЭС запрета на вывоз критически важных медикаментов и других защитных средств.

Объявленных правительством и ЦБ мер может не хватить для того, чтобы удержать экономику в зоне роста, предупредил Антон Покатович. По мнению Вашакмадзе, предпринятых шагов недостаточно. Из-за слабого спроса у бизнесменов, скорее всего, нет резервов. По словам Кирилла Соколова, список антикризисных мер будет расширяться по мере ухудшения ситуации в экономике.