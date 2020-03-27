Аэропорты РФ предупредили председателя правительства РФ Михаила Мишустина о риске банкротств из-за ситуации с коронавирусом, следует из размещенного в Telegram-канале Международной ассоциации аэропортов письма президента ассоциации, гендиректора холдинга «Аэропорты Регионов» Евгения Чудновского Мишустину.

«В связи с пандемией коронавируса авиатранспортная отрасль столкнулась с серьезными ограничениями, которые привели к практически полному закрытию международного авиасообщения и катастрофическому снижению внутренних авиаперевозок. В ближайшей перспективе наряду с падением доходов отрасль столкнется с риском возникновения неплатежей, угрозой вынужденных масштабных сокращений производственного персонала, а аэропорты окажутся на грани банкротства ввиду невозможности обслуживания задолженности по кредитным соглашениям», — говорится в письме.

Как отмечается, дополнительные негативные последствия испытают аэропорты, которые недавно реализовали или находятся в начальной стадии реализации инвестпрограмм.

В письме приводятся меры, которые участники рынка предлагают в качестве поддержки аэропортов. Так, предлагается предоставить госгарантии поставщикам авиакомпаний по исполнению платежных обязательств десяти крупнейших российских авиаперевозчиков на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года либо предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на аэропортовые услуги и топливообеспечение за счет госсубсидий за II—IV кварталы 2020 года. Также предлагается освободить аэропорты от арендных платежей за пользование федеральным имуществом аэродромов за 2020 год, в том числе путем предоставления соответствующих субсидий. Для аэропортов, заключивших концессии или соглашения по схеме ГЧП, ввести льготу по налогу на прибыль в размере инвестиций по концессионным соглашениям в 2020 году.

Также ассоциация предлагает установить механизм компенсации убытков аэропортов в размере условно-постоянных расходов, приходящихся на снизившийся пассажиропоток. В качестве еще одной меры предлагается обеспечить финансирование затрат аэропортов на сохранение персонала. Операторов аэропортов с госучастием освободить от требований по уплате дивидендов за 2019—2020 годы.

Для аэропортов, недавно реализовавших или реализующих инвестпрограммы, предлагается, в частности, снижение или субсидирование процентной ставки по кредитам, ускоренный возврат НДС по реализуемым инвестпрограммам, снижение стоимости заемных средств.